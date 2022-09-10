شكرا لقرائتكم خبر ضبط 500 كجم لحوم فاسدة بغويلا نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرق نجران الفرعية أمس 523 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية بحي الغويلا تمكنوا من ضبط لحوم حمراء مجهولة المصدر، إلى جانب سوء النقل والتخزين، مما أدى إلى إغلاق المحل ومصادرة الكميات المضبوطة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة.

وأضافت بأن جولاتها الرقابية مستمرة، من أجل التأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.