اخبار السعوديه

ضبط 500 كجم لحوم فاسدة بغويلا نجران

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر ضبط 500 كجم لحوم فاسدة بغويلا نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرق نجران الفرعية أمس 523 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية بحي الغويلا تمكنوا من ضبط لحوم حمراء مجهولة المصدر، إلى جانب سوء النقل والتخزين، مما أدى إلى إغلاق المحل ومصادرة الكميات المضبوطة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة.

وأضافت بأن جولاتها الرقابية مستمرة، من أجل التأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 500 كجم لحوم فاسدة بغويلا نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا