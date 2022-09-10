ضبط 500 كجم لحوم فاسدة بغويلا نجران

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وأوضحت الأمانة أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية بحي الغويلا تمكنوا من ضبط لحوم حمراء مجهولة المصدر، إلى جانب سوء النقل والتخزين، مما أدى إلى إغلاق المحل ومصادرة الكميات المضبوطة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة.وأضافت بأن جولاتها الرقابية مستمرة، من أجل التأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.
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