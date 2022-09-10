شكرا لقرائتكم خبر رفض تظلم شركة دواجن تلاعبت بتاريخ الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم مطالبة شركة دواجن بإلغاء قرار صدر بمعاقبتها لتلاعبها بتاريخ الإنتاج. وأوضح الحكم الإداري أن (شركة الدواجن) طالبت بإلغاء القرار المتضمن معاقبتها بغرامة مالية لقيامها بتقديم تاريخ الإنتاج خلافا للواقع، وعدم وجود طبيب بيطري.

وأشار إلى عدم نفي الشركة المخالفات المنسوبة إليها ودفعها، وعدم إنذارها قبل إيقاع العقوبة. كما أشار الحكم الإداري إلى ما ورد في تقرير محضر ضبط المخالفة، وأن المخالفات المضبوطة على شركة الدواجن من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.

وعد الحكم الإداري المعاقبة بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل السلطة التقديرية، وأن من سلطة جهة الإدارة تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكل معين، وعلى إثر ذلك رفضت دعوى التظلم.

المحكمة الإدارية في أسبوع







1141 جلسة قضائية رقمية



385 دعوى مقيدة



466 دعوى منجزة



44 % نسبة إنجاز الدعاوى



محكمة الاستئناف في أسبوع