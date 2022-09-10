خدمات صحية ووقائية بجامعة الطائف

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ومثل الجامعة في التوقيع رئيسها الدكتور يوسف عسيري، ومديرية الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الطائف مع الشؤون الصحية بالمحافظة اتفاقية تعاون لبحث سبل الشراكة والتعاون المختلفة بين الطرفين وفقا لمبادئ التكافؤ والتكامل وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة في تطوير النمو المعرفي والمهني، في مجال الخدمات الصحية، الوقائية والعلاجية والأبحاث والتدريب والاستفادة من الكوادر البشرية التخصصية.ومثل الجامعة في التوقيع رئيسها الدكتور يوسف عسيري، ومديرية الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

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