مزاد الكتروني للوحات السيارات المميزة اليوم

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وحددت الإدارة 3 طرق للوصول إلى الخدمة عبر المنصة هي: الدخول على «أبشر» ثم تختار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار كلمة «المرور»، وأخيرا اختيار مزاد اللوحات الالكتروني.من جهة أخرى تم ضبط 1995 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية. ودعت إدارة المرور الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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