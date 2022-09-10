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مزاد الكتروني للوحات السيارات المميزة اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الالكتروني اليوم عبر منصة «أبشر» التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد الكترونيا، ويستمر المزاد حتى الأربعاء القادم.

وحددت الإدارة 3 طرق للوصول إلى الخدمة عبر المنصة هي: الدخول على «أبشر» ثم تختار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار كلمة «المرور»، وأخيرا اختيار مزاد اللوحات الالكتروني.

من جهة أخرى تم ضبط 1995 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية. ودعت إدارة المرور الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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