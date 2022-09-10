شكرا لقرائتكم خبر 6 جهات تتفاعل مع «الإعلامي الموحد» بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت 6 أجهزة حكومية التقرير النصفي الأول لعام 2022 في تفاعلها بنسبة 100% مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID وهي وزارات: الداخلية، الشؤون الإسلامية، التجارة، الرياضة ، والمواصفات السعودية، بالإضافة إلى «منشآت».

والبرنامج هو إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، التي تهدف إلى دعم الجهات إعلاميا، وتنسيق جهودها، وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها، من أجل توحيد رسالتها الإعلامية، وتعزيز الانسجام والتناغم في عملها، وتبادل المعارف والخبرات لرفع كفاءة الأداء الإعلامي المشترك.

وانطلق البرنامج عام 2018 بهدف رفع كفاءة الأداء الإعلامي للأجهزة الحكومية وتوحيد رسالتها بتقديم عدد من الخدمات منها: مراجعة الخطط الإعلامية.

جهات متفاعلة بنسبة مرتفعة:

وزارة الاتصالات 92%

موانئ 92%

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 88%

وزارة النقل 88%

وزارة البيئة والمياه والزراعة 85%

مزايا لممثل الجهة

