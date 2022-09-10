6 جهات تتفاعل مع «الإعلامي الموحد» بنسبة 100%

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والبرنامج هو إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، التي تهدف إلى دعم الجهات إعلاميا، وتنسيق جهودها، وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها، من أجل توحيد رسالتها الإعلامية، وتعزيز الانسجام والتناغم في عملها، وتبادل المعارف والخبرات لرفع كفاءة الأداء الإعلامي المشترك.وانطلق البرنامج عام 2018 بهدف رفع كفاءة الأداء الإعلامي للأجهزة الحكومية وتوحيد رسالتها بتقديم عدد من الخدمات منها: مراجعة الخطط الإعلامية.
جهات متفاعلة بنسبة مرتفعة:
وزارة الاتصالات 92%
موانئ 92%
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 88%
وزارة النقل 88%
وزارة البيئة والمياه والزراعة 85%
مزايا لممثل الجهة
- طلب خدمة إعلامية
- تسجيل الأنشطة الإعلامية المستقبلية
- الاستفسارات العامة
- الاشتراك في مجموعات التواصل المختلفة
- تنسيق الاجتماعات مع الجهات المعنية
- الوصول السريع لمركز المعرفة
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