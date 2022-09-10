«اكتشف مسارك» لطلاب ثانويات ظهران الجنوب

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ويهدف البرنامج إلى اكتشاف الطلبة والتعرف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا تعليم ظهران الجنوب ممثلا في إدارة النشاط الطلابي «بنين-بنات»، الطلاب والطالبات للتسجيل في المرحلة الثانية لبرنامج «اكتشف مسارك الموجه للمرحلة الثانوية»، الذي تنفذه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسـك» بالتعاون مع وزارة التعليم.ويهدف البرنامج إلى اكتشاف الطلبة والتعرف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.

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