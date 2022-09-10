شكرا لقرائتكم خبر مسك تستهدف «جيل التغيير» في المنتدى العالمي السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد سلسلة متنوعة شاركت فيها رموز وطنية وعالمية ملهمة؛ فتحت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» باب التسجيل لحضور النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي الذي سيقام في مدينة الرياض، حيث سيناقش موضوعات تمكين الشباب من معالجة التحديات المستقبلية.

ويعقد المنتدى يومي 9 و10 نوفمبر في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض. وإيمانا بأهمية الحوار وما له من قيمة بارزة في خلق الفرص والتغيير تسعى «مسك» من خلال الحوارات الهادفة والمؤثرة إلى دعم الأفكار والتغيير إيجابيا، حيث تستعرض هذا العام محورا مهما يستهدف الجيل المعاصر ويحاورهم وهو «جيل التغيير».

ويتضمن كيفية إلهام الأجيال مبدأ «الحوار» ورفع مستوى الوعي حول القيم والأهداف التي نتشاركها كأجيال مختلفة لكسر الحواجز وتنمية الحوار الفعال؛ كي نبدأ معا الخطوة الأولى لصياغة حوار مؤثر تحولي وحقيقي ينمي الفرد والمجتمع والعالم.

وتحتفل «مسك» في الربع الرابع من هذا العام بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها؛ بعد أن شكلت خلال عقد من الزمن إنجازاتٍ متلاحقة صنعت الأثر البارز لتنمية الشباب في المملكة لتستمر رحلتها نحو تمكين وتنمية المهارات لدى الشباب؛ من أجل جيل يصنع مستقبلاً باهراً للمملكة والعالم.

وتتضمن الاحتفالية تدشين أعمال النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي وذلك في نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء محليين ومن أنحاء العالم، وهي النسخة الأضخم من المنتدى والتي تواكب ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مسك، في حدث سيكون قبلة الشباب الطموح من خلال أنشطة تواكب استراتيجية المؤسسة ومساراتها الأربعة التي تعمل على بناء القادة ورعاية الأفكار الريادية وتمكين المجتمع من مهارات العصر الحالي والخدمة المجتمعية.

من جهة أخرى احتفت المؤسسة بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «مسك الانطلاق» التابع لمسار MiskEntrep بعد سلسلة مكثفة من الورش العملية الداعمة والخدمات الممكنة وجولة تعريفية بالمشاريع الريادية الناشئة وجلسات حوارية ثرية.

مؤسسة مسك:

