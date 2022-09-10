سموِّ أمير منطقة جازان يرأسُ الجلسةَ الافتتاحيةَ لمجلس المنطقه غداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يرأسُ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه يوم غدٍ، الجلسةَ الافتتاحيةَ لمجلس المنطقة في دورته الثالثه للعام الحالي 1444هـ.
وأوضحَ أمينُ مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي، أن المجلسَ سيناقش عدداً من تقارير الجهات الحكومية بالمنطقة، إلى جانب الاطلاع على التقرير الخاص بزيارات فريق عمل المجلس لعدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة، كما سيَستعرضُ القراراتِ والتوصياتِ التي أُعِدَّت من قبل الأمانة العامة للمجلس خلال الدورة السابقة من أعمال المجلس.
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