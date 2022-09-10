الهيئة السعودية للمحامين تطلقُ النسخةَ الثالثةَ من مبادرة ماراثون التطوُّع القانوني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تطلق الهيئة السعودية للمحامين مبادرة ماراثون التطوع القانوني لعام 2022م -في نسخته الثالثة- وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الموافق 13 سبتمبر 2022م حتى اليوم الوطني السعودي (92) الموافق 23 سبتمبر 2022 .
وتعرف المبادرة بكونها مبادرة تطوعية تهدف إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للمحامين، يُقَدَّمُ من خلالها عددٌ من الخدمات القانونية من استشارات ودورات وندوات وورش عمل لرواد الأعمال والمجتمع في مختلف مناطق المملكة، من خلال محامين ممارسين بالتعاون مع لجان المحامين التابعة لها، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والغرف التجارية والمراكز التجارية.
وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال المبادة إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، ورفع الوعي بأهمية الاستعانة بالمحامي، داعيةً المهتمين للاطلاع على روزنامة الماراثون عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3RAA8t1.
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