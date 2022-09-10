ابنة مؤسسة شركة آبل الراحل ستيف جوبز تسخر من آيفون 14 بصورة

محمد بن مسعود - الدمام - انتقدت‭ ‬ابنة‭ ‬مؤسسة‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬الراحل‭ ‬ستيف‭ ‬جوبز‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬مشابهة‭ ‬للنسخة‭ ‬السابقة‭.‬

ونشرت‭ ‬إيف‭ ‬جوبز‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬صورة‭ ‬ساخرة‭ ‬لرجل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصا‭ ‬مقلما‭ ‬ويحمل‭ ‬واحدا‭ ‬آخر‭ ‬جديدا‭ ‬مشابها‭ ‬له‭ ‬تماما‭. ‬وعلقت‭ ‬على‭ ‬الصورة‭ ‬قائلة‭ ‬: ‬عندما‭ ‬أقوم‭ ‬بالتحديث‭ ‬من‭ ‬آيفون‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬آيفون‭ ‬14‬‭ ‬

وجاءت‭ ‬تعليقات‭ ‬‮«‬إيف‭ ‬‮«‬23‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬الابنة‭ ‬الصغرى‭ ‬لستيف‭ ‬جوبز،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬عن‭ ‬الطراز‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬14‭.‬

واتفق‭ ‬كثيرون‭ ‬مع‭ ‬إيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليقات‭ ‬حيث‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬13‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحجم‭ ‬الشاشة‭ ‬والذاكرة‭ ‬والتحديث‭ ‬والكاميرا‭ ‬ووحدة‭ ‬المعالجة‭ ‬المركزية‭.‬

ودشنت‭ ‬شركة‭ ‬آبل،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أحدث‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬مزودة‭ ‬بكاميرا‭ ‬محسنة‭ ‬ويمكنها‭ ‬إرسال‭ ‬رسائل‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬الهواتف‭ ‬الجديدة‭ ‬ستصم‭ ‬كاميرات‭ ‬محسنة‭ ‬وأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وخاصية‭ ‬جديدة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الأعطال‭. ‬

ويبدأ‭ ‬سعر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬799‭ ‬دولارا‭ ‬لآيفون‭ ‬14‭ ‬ومن‭ ‬899‭ ‬دولارا‭ ‬لآيفون‭ ‬14‭ ‬بلس‭ ‬ومن‭ ‬999‭ ‬دولارا‭ ‬لآيفون‭ ‬14‭ ‬برو‭ ‬ومن‭ ‬1099‭ ‬دولارا‭ ‬لآيفون‭ ‬14‭ ‬برو‭ ‬ماكس‭.‬