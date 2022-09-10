ابنة مؤسسة شركة آبل الراحل ستيف جوبز تسخر من آيفون 14 بصورة

محمد بن مسعود - الدمام - انتقدت ابنة مؤسسة شركة آبل الراحل ستيف جوبز النسخة الجديدة من هاتف آيفون التي أعلن عنها، الأربعاء، وقالت إنها مشابهة للنسخة السابقة.
ونشرت إيف جوبز على حسابها في إنستغرام صورة ساخرة لرجل في منتصف العمر يرتدي قميصا مقلما ويحمل واحدا آخر جديدا مشابها له تماما. وعلقت على الصورة قائلة : عندما أقوم بالتحديث من آيفون 13 إلى آيفون 14
وجاءت تعليقات «إيف «23 عاما» الابنة الصغرى لستيف جوبز، بعد ساعات من إعلان شركة آبل عن الطراز الجديد من هاتف آيفون 14.
واتفق كثيرون مع إيف من خلال التعليقات حيث أشاروا إلى أن هاتف آيفون 13 لا يختلف كثيرا عن النسخة الجديدة، وخاصة ما يتعلق بحجم الشاشة والذاكرة والتحديث والكاميرا ووحدة المعالجة المركزية.
ودشنت شركة آبل، الأربعاء، أحدث سلسلة من هواتف آيفون التي قالت إنها مزودة بكاميرا محسنة ويمكنها إرسال رسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.
وقالت الشركة إن الهواتف الجديدة ستصم كاميرات محسنة وأجهزة استشعار أكثر دقة وخاصية جديدة للكشف عن الأعطال.
ويبدأ سعر الهاتف من 799 دولارا لآيفون 14 ومن 899 دولارا لآيفون 14 بلس ومن 999 دولارا لآيفون 14 برو ومن 1099 دولارا لآيفون 14 برو ماكس.
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