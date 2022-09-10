القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة.. طعن وسرقة وسطو مسلح

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمنُ العام، اليوم السبت، القبض على عددٍ من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة. وشملت قائمة المتهمين، مواطنًا طعن مقيمًا من الجنسيَّة السوريَّة إثر خلافٍ بينهما، ما أدى إلى وفاته. وتم القبضُ على مقيمين اثنين من الجنسية اليمنية، ومقيم آخر من الجنسية السودانية شرعوا في الدخول إلى محل تجاري خلسة. أخبار قد تهمك وقام المتهمون بعد دخولهم المحل التجاري بالاختباء داخله حتى خروج الموظفين وإغلاقه وسرقوا 26 جهازًا متنقلاً منه. وضمت قائمة المتهمين مخالفًا لنظام الإقامة من الجنسية الفلسطينية، ومواطنين اثنين بحوزتهم 128.5 جرامًا من مادتي الشبو والحشيش المخدر و194 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و16 هاتفًا متنقلًا وجهاز حاسوب. وشملت قائمة المتهمين أيضًا، مواطنًا قام بمحاولة إتلاف جهاز رصد آلي وكرر ذلك مرات عدة. وألقى القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية سلبوا عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء واستولوا على ما بحوزتهم، وأربعة مقيمين من الجنسيات الإثيوبية والسورية والبنجلاديشية؛ قاموا بإيوائهم وتوفير شرائح اتصال لهم، وذلك باستخدام أربع مركبات مسروقة.

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