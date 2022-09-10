مفاجأة.. الملك تشارلز منع قدوم زوجة هاري لقصر بالمورال أثناء احتضار الملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

كشفت صحيفة «الصن» البريطانية سبب عدم مرافقة، ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، لزوجها «حفيد الملكة الراحلة»، خلال زيارته إلى قلعة بالمورال، إثر تدهور الحالة الصحية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، رفقة العائلة المالكة في بريطانيا، حيث كان لافتا وصول الأمير هاري وحده إلى القلعة في اسكتلندا.

وبعد مرور 12 ساعة على وفاتها، رصدت عدسات المصورين الأمير هاري مرة أخرى وهو يغادر القلعة وحيدا، ما طرح عدة تساؤلات حول سبب غياب زوجته ماركل.

ووفق ما ذكرت «الصن»، نقلا عن مصدر مقرب، فإن حفيد الملكة تلقى مكالمة هاتفية من الملك تشارلز يخبره فيها بعدم إحضار زوجته ميجان إلى بالمورال، موضحا: «تشارلز أخبر هاري أنه ليس من الصواب أو المناسب أن تكون ميجان في بالمورال في مثل هذا الوقت الحزين للغاية»، متابعا: «أُشير إليه أن كيت ميدلتون (زوجة الأمير وليام) لن تذهب أيضا وأن الأشخاص يجب أن يقتصروا على المقربين فقط».

وأضاف المصدر المقرب: «شدد تشارلز على ذلك بوضوح شديد جدا بالقول: إن ميجان لن تكون موضع ترحيب».

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بينما أشارت صحيفة «الصن» إلى أن هاري لم يمنح مقعدا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي نقلت شقيقه الأمير ويليام وأعمامه الأمير إدوارد والأمير أندرو إلى اسكتلندا».