اخبار دوليه – تعزيزات أمنية واسعة في بريطانيا استعدادا لأول جنازة دولة منذ 1965

محمد بن مسعود - الدمام - يخطط‭ ‬مسؤولو‭ ‬الأمن‭ ‬البريطانيون‭ ‬لـ»أكبر‭ ‬عملية‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬لتنظيم‭ ‬أول‭ ‬جنازة‭ ‬دولة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭.‬

وتستعين‭ ‬الشرطة‭ ‬بخطط‭ ‬وضعت‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬ستحضرها‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬وملكية‭ ‬رفيعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوجّهوا‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬المناسبة‭.‬

وأعلن‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬مراسم‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬ويستمنستر‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬لندن‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬وستكون‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬جنازة‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

ويتوقع‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يسجى‭ ‬جثمان‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬ويستمنستر،‭ ‬أقدم‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬بعد‭ ‬موكب‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬لندن‭.‬

وستستدعي‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الجنازة،‭ ‬مجموعة‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭.‬

وسيصل‭ ‬مئات‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬والشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬وقادة‭ ‬دول‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬رئيسا‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الكومونولث‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬56‭ ‬بلدا‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬ستحضر‭ ‬الجنازة‭ ‬إمبراطور‭ ‬اليابان‭ ‬ناروهيتو،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬اعتلائه‭ ‬العرش‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬خلفا‭ ‬لوالده‭.‬

وقال‭ ‬المنسّق‭ ‬السابق‭ ‬لشرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الوطنية‭ ‬نك‭ ‬ألدوورث‭ ‬لـ»ذي‭ ‬إنديبيندنت‮»‬‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‭ ‬تطلقها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يحتاج‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬سيارة‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬يقوم‭ ‬بأمر‭ ‬مشين‭ ‬ولن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬اضطراب‭ ‬مناسبة‭ ‬دستورية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سيتسبب‭ ‬بسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

‮«‬خطة‭ ‬شاملة‮»‬

ولفت‭ ‬ألدوورث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرسمية‭ ‬ستنظّم‭ ‬في‭ ‬‮«‬عالم‭ ‬مختلف‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التهديدات‮»‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بجنازات‭ ‬ملكية‭ ‬سابقة‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬لوالدة‭ ‬الملكة‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬وللأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

شهدت‭ ‬بريطانيا‭ ‬هجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬عديدة‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأخير‭ ‬وقع‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬بينها‭ ‬لندن‭ ‬ومانشستر‭ ‬ونفّذها‭ ‬متطرفون‭ ‬جهاديون‭.‬

وحدد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي5‮»‬‭ ‬مستوى‭ ‬التهديد‭ ‬الوطني‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مؤشرا‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬إمكان‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬عند‭ ‬درجة‭ ‬‮«‬حقيقي‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬مستوى‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬للتصنيف‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬درجات‭ ‬يراوح‭ ‬من‭ ‬‮«‬منخفض‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خطير‮»‬‭.‬