اخبار دوليه – الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية، السبت، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية في الخليج بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.
وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة الأجانب وعددهم 7، والذين لم يكشف عن هوياتهم، إلى السلطات المعنية، بدون الخوض في تفاصيل حول جنسية السفينة أو طاقمها.
ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية، السبت، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية في الخليج بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.
وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة الأجانب وعددهم 7، والذين لم يكشف عن هوياتهم، إلى السلطات المعنية، بدون الخوض في تفاصيل حول جنسية السفينة أو طاقمها.
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