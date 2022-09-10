اخبار دوليه – الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرسمية،‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬احتجز‭ ‬سفينة‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬757‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬الديزل‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬السفينة‭ ‬الأجانب‭ ‬وعددهم‭ ‬7،‭ ‬والذين‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم،‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية،‭ ‬بدون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬جنسية‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬طاقمها‭.‬

ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرسمية،‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬احتجز‭ ‬سفينة‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬757‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬الديزل‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬السفينة‭ ‬الأجانب‭ ‬وعددهم‭ ‬7،‭ ‬والذين‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم،‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية،‭ ‬بدون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬جنسية‭ ‬السفينة‭ ‬أو‭ ‬طاقمها‭.‬