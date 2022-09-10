شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأهلي المصري يعُلن تعاقده مع برونو سافيو رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوليفار رسميًا تعاقد النادي الاهلي المصري مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف المارد الأحمر في الموسم الكروى الجديد خاصة بعد تعاقد النادي الأهلاوي مع المدرب مارسيل كولر.

الأهلي المصري يعُلن تعاقده مع برونو سافيو رسميًا

وكان فريق بوليفار قد أعلن عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر" قائلاً "هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا".

وبهذه التعاقد يبقي اللاعب البرازيلي برونو سافيو الصفقة الأولى للنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويستعد المارد الأحمر لعمل العديد من الصفقات الجديدة في الأيام القليلة المقبلة من أجل دعم الفريق باكثر من صفقة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

أرقام لاعب الأهلي الجديد

نجح اللاعب خلال الموسم الماضي مع فريق بوليفار من تسجيل 16 هدف وصناعة 4 آخرين، خلال 31لقاء خاضهم اللاعب مع بوليفار، بمعدل يقترب من نصف هدف فى المباراة الواحدة وهو معدل تهديفي غير متواجد فى مهاجمي الفريق الحاليين.