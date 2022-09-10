شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر الرسمي لمواجهة ضمك في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدير الفني البرتغالي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مواجهة نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي

وتبدأ أحداث مباراة النصر وضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى.. دافيد أوسبينا

في خط الدفاع.. جيسلان كونان، عبدالله مادو، جونزاليس، عبداللاه العمري

في خط الوسط.. لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب

في الهجوم.. فينسنت أبو بكر

ويدخل النصر المباراة محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 6 نقاط.