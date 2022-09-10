شكرا لقرائتكم خبر ترويض الميزانية يجلب السعادة لأفراد الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدم وجود هدف للميزانية الأسرية يعوق نجاح الخطة المالية للأسرة، لذلك من المهم أن ترسم خطة واضحة تمكنك من الادخار وتحقيق أهداف الأسرة المستقبلية دون أن تؤثر على الاحتياجات الأساسية. ولتستمر سعادتك يجب أن تحدد أهداف ميزانية الأسرة.

وبحسب جمعية المودة للتنمية الأسرية، فإن هناك 4 أهداف لترويض ميزانية الأسرة، الأول تقسيم الدخل بشكل سليم، وتقدير الوضع المالي والتخطيط للمستقبل، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الأساسية للأسرة، وأخيرا التوفير والادخار لحالات الطوارئ.

كما أن للادخار المالي عوامل تحفزنا على السير وفق الخطة المالية للأسرة لنحقق أهداف أفراد الأسرة وننعم بحياة سعيدة ومستقرة. وهناك وسائل محفزة للادخار منها: تحدي الذات من خلال جمع مبلغ معين، واستخدام حساب بنكي غير قابل للصرف، وجعل مبلغ الادخار فاتورة شهرية يجب دفعها، وأخيرا تغيير العادات من خلال التنقل مشيا بدلا من السيارة.

معوقات وضع الميزانية

عدم الرغبة في تغيير نمط الحياة

الخوف من تأثير الميزانية على العائلة

غياب الخبرة في التخطيط والتنظيم

هرم المصروفات حسب الأهمية

20 % المدخرات

30 % مباهج الحياة

50 % الاحتياجات الأساسية

خطوات الادخار

50 % المصروفات الثابتة (إيجار - أقساط - رواتب)

30 % مصروفات متغيرة (ترفيه - ملابس - مواصلات)

20 % مصروفات المستقبل (تطوير الذات - الادخار)