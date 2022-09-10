شكرا لقرائتكم خبر 4 مواضيع خارج براءات الاختراع.. والحماية 20 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما أكدت أن مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب، حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 4 موضوعات لا تعد اختراعات ولا تستوجب الحصول على طلب لتسجيلها، وهي: الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية ، والثاني هو مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب.

أما الموضوع الثالث فيتضمن: النباتات والحيوانات والعمليات - التي في معظمها حيوية - المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، وتستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة والعمليات غير الحيوية وعمليات علم الأحياء الدقيقة.

والرابع هو طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، وتستثنى من ذلك المنتجات التي تُستعمل في أي من تلك الطرق. وتدخل في ذلك برامج الحاسوب، وأي أعمال أخرى تدخل ضمن المصنفات الأدبية.

والاختراع هو فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية. أما براءة الاختراع فهي وثيقة حماية تصدرها الهيئة تخول لمالكها حقا استئثاريا في منع الآخرين من استغلال الاختراع دون موافقته.

وهناك شرطان لمنح براءة الاختراع بحسب «الهيئة» وهما: أن يكون الاختراع جديدا، ومنطويا على خطوة ابتكارية، وقابلا للتطبيق الصناعي.

والثاني ألا يكون استغلال الاختراع مخالفا للشريعة الإسلامية، أو مضرا بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو مضرا بالبيئة.

مسار الإيداع لبراءات الاختراع:







إيداع طلب براءة اختراع.



التعديل أو الإضافة على طلب براءة اختراع.



طلب تغيير (حذف، إضافة، تعديل) مخترع أو مقدم طلب براءة اختراع.



طلب تغيير ملكية براءة اختراع.



طلب الحصول على صورة طبق الأصل (طلب نسخة معتمدة).



إضافة مستند التوكيل.



إضافة مستند التنازل.



إضافة مستند الأسبقية.



إضافة مستندات قانونية أخرى.



طلب إضافة / تغيير / إلغاء وكيل.



طلب سحب طلب براءة اختراع.



طلب إعادة إصدار وثيقة حماية.



طلب سداد المقابل المالي السنوي للطلبات المودعة.



طلب التماس تمديد مهلة.



طلب التماس إعادة إجراءات سير الطلب.



طلب التماس تصحيح أو إضافة أسبقية.



طلب تسجيل عقد ترخيص تعاقدي.



طلب تسجيل ترخيص إجباري.



طلبات براءات الاختراع وفقا للمسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (FTE).



الهيئة في أرقام

38,130 طلب تسجيل علامة تجارية

3979 طلب إيداع براءة اختراع

1400 طلب إيداع نموذج صناعي

براءات الاختراع:

47,238 إجمالي إيداع الطلبات

10,569 إجمالي وثائق الحماية

التصاميم الصناعية:

12,798 إجمالي إيداع الطلبات

10,154 إجمالي وثائق الحماية