استشاري يحذر من الأعشاب غير المصرح بها في علاج السكر

محمد بن مسعود - الدمام - حذَّر استشاري طب الأطفال والغدد الصماء البروفيسور عبدالمعين الأغا، من الأعشاب والخلطات غير المصرح بها المستخدمة في علاج السكر. وأضاف «الأغا» بمداخلة لقناة «الإخباريَّة»، أنَّ تلك الأعشاب والخلطات تتسبب في أضرار كبيرة على الكبد، كما أنها غير معروفة التركيب. وأكمل استشاري طب الأطفال والغدد الصماء، أنَّ كل ما يتناوله الإنسان يمر على الكبد والكلى؛ لتخليص الجسم من المركبات الضارة. أخبار قد تهمك وأردف، أن الأعشاب غير معروفة الأصل والتي لا يوجد ما يثبت تكوينها؛ تتسبب في التهاب الكبد أو الفشل الكلوي.

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