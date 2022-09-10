برنامج “سوق العمل” يناقش مستقبل قطاع الموارد البشرية والاستقدام

محمد بن مسعود - الدمام - يعود برنامج “سوق العمل” الذي يُبَث بالشراكة الاستراتيجية مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، إلى عرض حلقاته الأسبوعية على قناة “روتانا خليجية”.

وتتناول فقرة الحدث مستقبل قطاع الموارد البشرية والاستقدام، وتستضيف الفقرة كلًّا من: مستشار الموارد البشرية صالح العنزي، والكاتب المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش؛ حيث يسلطان الضوء على أثر التحول الاقتصادي على القطاع من خلال مبادرات برنامج تنمية الموارد البشرية، وأهمية التنوع في سوق العمل، بالإضافة إلى الموازنة بين التوطين والعمالة الأجنبية، ودور التقنيات الحديثة في تسريع رتم النمو في القطاع.

وتناقش فقرة الملف، العمالة المنزلية غير النظامية “جرائم ومخالفات”، والتأثير الاقتصادي لظاهرة هروب العمالة المنزلية على سوق العمل، وخطورة نشوء سوق سوداء موازية لسوق العمالة المنزلية على الاقتصاد الوطني، ودور التشريعات والأنظمة الجديدة في تجفيف منابع السوق السوداء للعمالة المنزلية غير النظامية. أخبار قد تهمك

ويحاور أنس السنيدي -مذيع البرنامج- في فقرة الملف، كلًّا من: الخبير الاقتصادي الدكتور صالح السلطان، والأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني.

وتستعرض بقية فقرات البرنامج أهم أخبار قطاع الموارد البشرية والاستقدام، وجديد الأرقام والإحصائيات حول مؤشرات سوق العمل السعودي، إضافة إلى سؤال الشارع الذي خصصته كاميرا البرنامج في هذه الحلقة عن الطريقة التي يفضل بها مستخدمو العمالة تحويل مستحقات عمالتهم.