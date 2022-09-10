شاهد.. استشاري: نسبة النساء اللائي يشاهدن أفلام إباحية ارتفعت.. وهذه نصيحتي للإقلاع عنها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، إن المحتوى الجنسي أصبح وجوده وطريقة الحصول عليه أسهل من السابق.

وأكد في تصريحات لـبرنامج سيدتي المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن نسبة النساء اللائي يشاهدن أفلام إباحية ارتفعت.

ولفت إلى أن دراسة أجريت في 2014 وسألت النساء: كم منكن شاهد واحد مقطع خلال السنة؟ وكانت النسبة 23%، مشيرا إلى أنه في 2019، أجريت الدراسة بمشاركة 3 آلاف امرأة، وكانت النسبة 92% .

ونصح الطبيب بالابتعاد عن مشاهدة الأفلام الإباحية، مشيرا إلى أن أي شخص يمكنه أن يبتعد عنها إذ توقف عن مشاهدتها لمدة 6 أشهر.

كما نصح الأزواج بعد رفع مستوى رغباتهم وفقا لما شاهدوه في تلك الأفلام، مختتما: “الشطارة أن يحدث بيننا كلام حتى نحسن من علاقتنا الزوجية”.