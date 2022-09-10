محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الدكتورة إيمان حاجي القائم بتصريف أعمال المستشفيات الحكومية غير الخاضعة للضمان الصحي ورئيس الصحة المدرسية بوزارة الصحة أن التنسيق في الجوانب الصحية بين قسمي الصحة المدرسية بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم مستمر بهدف سلامة الصحة المدرسية خلال العام الدراسي.
وأوضحت الدكتورة حاجي أن قسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة نظّم بالتعاون مع قسم مكافحة الأمراض عدداً من الورش التوعوية لكيفية الوقاية من الأمراض المعدية للمعنيين في جميع المدارس الحكومية والخاصة وتم التنسيق للزيارات التفقدية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من التزام جميع المدارس بالإجراءات الصحية الوقائية في المدارس؛ والتي تتضمن أيضًا تفقّد سلامة المياه وعمل المقاصف من قِبل أقسام إدارة الصحة العامة ومن خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تسخير جميع القنوات والخدمات الصحية لتسهيل حصول الطلبة على العناية الصحية اللازمة.
وفي الختام أعربت الدكتورة إيمان حاجي عن تمنياتها للجميع بعام دراسي مثمر ومتميز مليء بالإنجازات والتجارب الناجحة مع عودة التعليم الحضوري.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – د.حاجي: تعاون كبير بين «الصحة» و«التربية» في مجال الصحة المدرسية خلال العام الدراسي الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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