اخبار الخليج – د.حاجي: تعاون كبير بين «الصحة» و«التربية» في مجال الصحة المدرسية خلال العام الدراسي الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - ‎أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إيمان‭ ‬حاجي‭ ‬القائم‭ ‬بتصريف‭ ‬أعمال‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للضمان‭ ‬الصحي‭ ‬ورئيس‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الصحية‭ ‬بين‭ ‬قسمي‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مستمر‭ ‬بهدف‭ ‬سلامة‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭.‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حاجي‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬نظّم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التوعوية‭ ‬لكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬للمعنيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وتم‭ ‬التنسيق‭ ‬للزيارات‭ ‬التفقدية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الصحية‭ ‬الوقائية‭ ‬في‭ ‬المدارس؛‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬أيضًا‭ ‬تفقّد‭ ‬سلامة‭ ‬المياه‭ ‬وعمل‭ ‬المقاصف‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أقسام‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسخير‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬العناية‭ ‬الصحية‭ ‬اللازمة‭.‬

‎وفي‭ ‬الختام‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إيمان‭ ‬حاجي‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬للجميع‭ ‬بعام‭ ‬دراسي‭ ‬مثمر‭ ‬ومتميز‭ ‬مليء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬التعليم‭ ‬الحضوري‭.‬