محمد بن مسعود - الدمام - قال إدوارد فيتزالان هوارد، دوق نورفولك والمسؤول عن الفعاليات الرسمية، اليوم السبت إن جنازة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا التي توفيت الأسبوع الماضي بعد 70 عاما على العرش ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر أيلول في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.
وسيُنقل النعش من قلعة بالمورال إلى إدنبرة غدا الأحد قبل نقله جوا إلى لندن يوم الثلاثاء. وسيظل في قاعة وستمنستر من الأربعاء حتى صباح يوم الجنازة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – جنازة الملكة إليزابيث ستقام صباح يوم الاثنين 19 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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