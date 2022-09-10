اخبار دوليه – جنازة الملكة إليزابيث ستقام صباح يوم الاثنين 19 سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬إدوارد‭ ‬فيتزالان‭ ‬هوارد،‭ ‬دوق‭ ‬نورفولك‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرسمية،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1000‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭.‬

وسيُنقل‭ ‬النعش‭ ‬من‭ ‬قلعة‭ ‬بالمورال‭ ‬إلى‭ ‬إدنبرة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وسيظل‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجنازة‭.‬