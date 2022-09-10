بالفيديو..عبدالله السدحان يعلق على مطالب عودة طاش ما طاش

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الفنان عبدالله السدحان إمكانية عودة المسلسل الشهير طاش ما طاش وذلك بعد تساؤلات عديدة من الجمهور واشتياقهم للمسلسل الذي جمع الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي لعدة سنوات، معلقا على ظهور متكرر لهاشتاقات في منصات التواصل الاجتماعي تطالب بعودة المسلسل كان آخرها على تويتر #عودةطاشماطاشمطلب، قائلا: “لا نتوقع أن انتهى وقته”.
وأوضح الفنان عبدالله السدحان في تصريحات خاصة لبرنامج “سينماتك” على قناة SBC، أن ليس لديه أي اعتراض في عودة المسلسل في حال قيامه بالدور المناسب له وتركيبته والشخصية التي سيقوم بها، مضيفا أن يكون العمل جماعي مما يساهم في ظهور عمل متميز مع وجود المحبة لهذا العمل.
يذكر أن آخر أعمال مسلسل طاش ما طاش الذي جمع السدحان والقصبي كانت عام 2011م، وحظي المسلسل منذ ذلك الوقت وحتى الآن عبر المقاطع القصيرة التي تنتشر له على متابعات ومشاهدات واسعة من السعودية والخليج والدول العربية، وعلى الرغم من مرور ٣٠ عاما على المسلسل ما زالت المطالبة بعودته من قبل الجمهور تظهر بين وقت وآخر.
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