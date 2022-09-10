مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة الاستقدام

محمد بن مسعود - الدمام - حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية “مساند”، خطوات لسداد رسوم إصدار تأشيرة الاستقدام للعامل. جاء ذلك في رد على سؤال مغرد مواطن استفسر بشأن آلية وخطوات سداد رسوم إصدار التأشيرة لاستقدام العمالة. وأجاب مساند بقوله “حياك الله، يمكنك سداد رسوم إصدار التأشيرة من خلال سداد واتباع الخطوات التالية: – المدفوعات أخبار قد تهمك – المدفوعات الحكومية -الاستقدام – تأشيرة عامل/عمل – إدخال رقم هوية مقدم الطلب.

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