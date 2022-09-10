مساعد رينارد يحضر مواجهة التعاون والفيحاء بدوري روشن

︎ . تواجد مساعدا المدير الفني للمنتخب الوطني “فيليب سينس، ديفيد دوتشي” في ملعب مدينة المجمعة الرياضية لمتابعة مباراة الفيحاء والتعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن. ويقع المنتخب الوطني في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم بمجموعة تضم: الأرجنتين، بولندا والمكسيك. ويحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد الفوز في اول جولتين، بينما لا يملك الفيحاء اي نقاط. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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