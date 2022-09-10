“جارسيا” يُعلن تشكيل النصر لمواجهة ضمك

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أعلن المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، تشكيل فريقه أمام ضمك، في الجولة الثالثة بدوري روشن للمحترفين.
وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:
” دافييد اوسبينا، جيسلان كونان، عبدالله مادو، الفارو، عبدالاله العمري، لويز جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، تاليسكا، عبدالرحمن غريب، فينسنت ابو بكر”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“وليد عبدالله، سلطان الغنام، محمدفتيل، منصور الشمري، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، ايمن يحيى، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري”.
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Source akhbaar24
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