خلال 48 ساعة.. الذئاب تهاجم قرويين بالعراق وتصيب 11 شخصا

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هاجم قطيع من الذئاب سكان قرية “البو جمعة” بمحافظة ذي قار العراقية للمرة الثانية، خلال 48 ساعة، فيما عزا مختصون ظهور الحيوانات المفترسة بسبب الجفاف.

وأدى هجوم الذئاب لقرية البو جمعة، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إلى إصابة 11 شخصا، بينهم أطفال ونساء.

وأكدت مصادر محلية الحالة هي الأولى من نوعها، لكنها قد تفتح الباب واسعاً أمام هجمات مماثلة؛ بحسب “سكاي نيوز”.

وباشرت قوة أمنية الحادث الغريب وفرضت طوقا حول القرية، لتعقب الذئاب، وسط حالة من الذعر والخوف سيطرت على الأهالي، تحسبا من هجوم مماثل.

وفي هجوم هو الثاني خلال 48 ساعة، باغتت الذئاب، تلك القرية، وتوجهت نحو منازل سكانها، الذين تمكنوا من قتل اثنين منها.

كما تم تداول مقاطع فيديو، تظهر ذئبا مقتولاً وحوله عدد من سكان القرية الذين تمكنوا من قتله، فيما تحدثوا عن وجود أعداد وأصناف كثيرة منها في المدينة.

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Source almnatiq

