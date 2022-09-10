مسؤول بريطاني يعلن موعد جنازة الملكة إليزابيث

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كشف المسؤول عن الفعاليات الرسمية للعائلة الملكية في بريطانيا، إدوارد فيتزالان، عن موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وأوضح أن مراسيم الجنازة ستقام صباح يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري، حيث سينقل النعش من قلعة بالمورال إلى إدنبرة غداً الأحد قبل نقله جواً إلى لندن يوم الثلاثاء، وسيظل النعش في قاعة وستمنستر من الأربعاء حتى صباح يوم الجنازة.
يذكر أن قصر باكنغهام أعلن الخميس الماضي وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاماً، كما أُعلن ابنها الأمير تشارلز ملكاً على بريطانيا.
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Source akhbaar24
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