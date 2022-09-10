الأكبر من نوعه.. المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينطلق بعد غدٍ بالرياض

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ينطلق “المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب” بتنظيم اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية بعد غدٍ بفندق الفورسيزون بالرياض، برعاية وزيري الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.

ويستعرض وزيرا الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والاستثمار خالد الفالح، خلال جلسة “الفريق الوزاري”، رؤية الوزارتين لتقديم أفضل صور الدعم لصناعة الحديد والصلب السعودية، وتذليل التحديات التي تجابهها؛ لتمكين المملكة لتصبح لاعباً رئيساً على خريطة صناعة الحديد العالمية.

ويختتم اليوم الأول للمؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه رعاة المؤتمر من مختلف صناعات الحديد العريقة، وتمثل الشركات السعودية والخليجية والعالمية.

ويستقطب المؤتمر نخبة من رواد هذه الصناعة والمستثمرين في القطاع في السعودية والعالم والمنطقة؛ مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة.

وسيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر كلمة أمين مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وجلسة العمل الأولى يتحدث فيها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ونائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومتحدثان آخران، عربي ودولي، وجلسات حوارية.



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Source akhbaar24

