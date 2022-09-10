“نابولي” يتصدر الكالتشيو بهدف قاتل في مرمى “سبيزيا”

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تصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز قاتل حققه خلال مباراته أمام نظيره سبيزيا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي.
وسجل نابولي هدفه في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليرفع رصيده إلى النقطة 14 في صدارة مؤقتة للدوري بفارق نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الثاني المتبقي له مباراة الجولة السادسة، فيما توقف رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز 14.
ويخوض أتالانتا يوم غد الأحد مواجهة أمام نظيره كريمونيزي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
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Source akhbaar24
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