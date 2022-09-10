︎ . علق لاعب الاتفاق فيصل الغامدي على فوز فريقه أمام الباطن، في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين. وقال الغامدي في تصريحات خاصة لـ” سبورت 24″ :” الحمد لله اننا فرحنا الجمهور وباذن الله القادم افضل”. فاز فريق الاتفاق بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء امس الجمعة بنظيره الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن. ورفع الاتفاق بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما يتذيل الباطن المسابقة بدون أي نقطة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر الغامدي لـ” سبورت 24″: القادم سيكون أفضل للاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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