يواجهون عقوبة السجن 15 عاما.. 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01 حتى 1444/02/11هـ الموافق 2022/09/07، عن ضبط 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين. ويواجه كل واحد من هؤلاء عقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. المخالفون - 15568 مخالفا. - 9331 نظام الإقامة. - 4226 أمن الحدود. - 2011 نظام العمل. - 260 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %27 يمنيون. - %65 إثيوبيون. - %8 جنسيات أخرى. - 38 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. - 20 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 46064 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 43005 رجال. - 3059 امرأة. - 36540 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 2081 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 9293 رحلوا.



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