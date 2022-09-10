المرور: وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنع نقل ملكيتها

أكدت الإدارة العامة للمرور أن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنعه من نقل ملكيتها، شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.

كما أشارت إلى أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.