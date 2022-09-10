شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من عشاق الكرة السعودية ودوري روشن السعودي من معرفة القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وضمك والمقرر لها اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022 على ملعب مرسول بارك في الجولة الثالثة من البطولة في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

النصر وضمك

ويدخل فريق النصر وهو يحتل المركز التاسع برصيد ثلاثة نقاط من مباراتين فقط حيث حقق الفوز في المواجهة الأولى له ضد فريق الوحدة بينما تلقى الهزيمة في المواجهة الثانية ضد فريق التعاون.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق ضمك يحتل المركز الخامس برصيد ستة نقاط جمعهما من مباراتين حيث حقق الفوز في المواجهة الأولى على حساب الفيحاء وفي المواجهة الثانية ضد الخليج ليسعى كل فريق من تحقيق الفوز والثلاثة نقاط.

قناة مفتوحة تنقل مباراة النصر وضمك

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر وضمك عبر قناة SSC1 على ان يتولى التعليق المعلق الرياضي عيسى الحربين ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي: