شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة معلق مباراة النصر وضمك في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم والمقرر لها اليوم السبت الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الثالثة من البطولة المحلية على مرسول بارك.

وتنطلق فعاليات مباراة النصر ضد ضمك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة النصر وضمك

وأعلنت شبكة قنوات SSC الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي نقل مباراة النصر ضد ضمك عبر قناة SSC HD1 كما أعلنت إسناد المباراة إلى المعلق الرياضي الكبير عيسي الحربين للتعليق على مجريات المباراة.

تشكيل النصر المتوقع

ومن المُتوقع أن يدخل فريق النصر تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: كونان، عبد الله مادو، ألفارو، عبد الإله العمري

خط الوسط: جوستافو، علي الحسن، عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: أبو بكر، تاليسكا، سامي النجعي