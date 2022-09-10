اخبار دوليه – مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يستحدث جائزة للفيلم القصير

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع اليوم السبت مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة، ‏‎وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقر المؤسسة بالزمالك جميع الأحداث المستجدة، وخطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2023، كما ناقش أهم المجالات التي ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى الشباب الذين يستحقون الدعم والاحتفاء والتشجيع على الإبداع والابتكار .

وقرر مجلس الأمناء استحداث جائزة للفيلم القصير قيمتها 100 مائة ألف جنيه ، كما ناقش المجلس توظيف التكنولوچيا الحديثة والتحول نحو الخدمات الرقمية وقرر إطلاق تطبيق إلكتروني للمحمول باسم المؤسسة يتم إطلاقة في الأول من أكتوبر المقبل.

وناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة القادمة إيمانًا بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة بمشاركة الشباب .

‏‎ورشح مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني انضمام الكاتبة الأستاذة إلهام أبوالفتح إلى أعضاء مجلس الأمناء لكفاءتها المتميزة ودعمها الدائم للمؤسسة.

‏‎ويضم مجلس الأمناء كلًا من الفنان فاروق حسني، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، الأديب محمد سلماوي، الدكتورة مؤمنة كامل، الدكتورة علية عبدالهادي عميد كلية العمار والفنون– جامعة البترا – عمان الأردن سابقاً، الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني، الأستاذ تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الإعلامية چاسمن طه زكي، الشاعر وائل السمري، الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، السيد أحمد الضبع، السيدة إيناس لوقا، المهندس عبدالسلام شعير، إضافة إلى الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بصفته ممثلاً عن وزارة الثقافة .