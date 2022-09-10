للمرة الثانية.. ألبانيا تتهم إيران بهجوم إلكتروني جديد ضدها

محمد بن مسعود - الدمام - تعرضت ألبانيا لهجوم الكتروني جديد استهدف شرطتها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الألبانية السبت متهمة مجددا إيران، بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في يوليو.

وأورد بيان الداخلية أن “الأنظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة لهجوم إلكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد”.