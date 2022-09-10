ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات في باكستان إلى 1396 قتيلاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1396 قتيلاً.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين قد ارتفع إلى 12728 شخصاً.

من جانبها أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية أن الفيضانات ما زالت تشكل تحدياً صعباً في إقليمي السند وبلوشستان الجنوبيين.

وأضافت أن إقليم خيبر بختونخواه مهدد بالتعرض لموجة جديدة من الفيضانات والسيول نظراً لتوقع هطول سلسلة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة ابتداء من الأسبوع المقبل.