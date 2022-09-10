محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1396 قتيلاً.
وأوضح المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين قد ارتفع إلى 12728 شخصاً.
من جانبها أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية أن الفيضانات ما زالت تشكل تحدياً صعباً في إقليمي السند وبلوشستان الجنوبيين.
وأضافت أن إقليم خيبر بختونخواه مهدد بالتعرض لموجة جديدة من الفيضانات والسيول نظراً لتوقع هطول سلسلة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة ابتداء من الأسبوع المقبل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات في باكستان إلى 1396 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.