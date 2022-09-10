شاهد.. أخصائية نفسية: الرجل العربي دفع المرأة لمشاهدة الإباحية.. ولا يوجد سيدة تدمنها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قالت ندى الأطرش، وهي أخصائية نفسية إكلينيكية، إنه لا توجد امرأة مدمنة على الأفلام الإباحية، موضحة أن زيادة نسبة مشاهدة المرأة للأفلام بسبب الرجل واتهامه لها بالبرود الجنسي.
وأضافت في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية”، أن الدراسات تشير بالفعل إلى زيادة الإقبال من قبل السيدات على مشاهدة تلك الأفلام، لكن السبب الذي دفعها لذلك في المقام الأول هو الرجل.
وتابعت: المرأة في مجتمعنا العربي مهتمة دائما بالبرود الجنسي، ولو تعلمت فهي أيضا متهمة، فهي صارت أحيانا تشاهد، ليس حبا، وإنما لترضى الرجل.
وأوضحت أن الجنس محور أساسي في حياتنا ولا يمكن أن نتغاضى عنه، ويساعدنا على التفاعل مع الآخرين، مشيرة إلى أن المرأة تنظر للجنس على أنه حب، ويهمها ما قبل العملية، والمحتوى السمعي والظروف العامة للعملية، لكن الرجل يركز على الوصول للمتعة.
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