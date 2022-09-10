«المرور» تعلن طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا الأحد.. طريقة الوصول للخدمة

محمد بن مسعود - الدمام - نوهت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشر حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي

2- اختيار المرور

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3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.