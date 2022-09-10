محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن البرلمان يعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب. وشدد في كلمته خلال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة نيويورك، على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم. ولفت العسومي إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لترجمة القرارات الدولية المعنية بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، وذلك بهدف توفير الإطار القانوني الملزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي: نعمل على إعداد قانون استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.