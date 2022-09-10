المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينطلق الاثنين القادم بحضور دولي ومحلي وعربي

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق «المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب» الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية الاثنين القادم بفندق الفورسيزون بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

ويستقطب المؤتمر نخبة من رواد هذه الصناعة والمستثمرين في القطاع في السعودية والعالم والمنطقة، مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة.

وسيفتتح جلسات المؤتمر في اليوم الأول وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وتحمل عنوان «الفريق الوزاري»، سيستعرض خلالها الوزيران رؤية وزارتيهما في تقديم أفضل صور الدعم لصناعة الحديد والصلب السعودية، والخيارات المتاحة لتذليل التحديات التي تجابهها، بما يحقق الطموحات التي تدعم الجهود لتمكين المملكة في أن تصبح لاعباً رئيسياً على خريطة صناعة الحديد العالمية.

ويختتم اليوم الأول للمؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه رعاة المؤتمر من مختلف صناعات الحديد العريقة، وتمثل الشركات السعودية والخليجية والعالمية.

وسيلقي في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف كلمة، ثم ستُعقد جلسة العمل الأولى بعنوان «نواب الوزراء والتنفيذيين»، يتحدث فيها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومتحدثان آخران عربي ودولي.

وسيعقب ذلك جلسة حوارية ثنائية مع المدير التنفيذي لاتحاد الحديد الدولي إدوين باسون، بعنوان «نظرة عن كثب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وسيدير الحوار نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد محمد الجبر، ثم تُعقد الجلسة الثانية بعنوان «وضع سوق الحديد والصلب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ويتحدث فيها خمسة متحدثين يمثلون شركات سعودية وخليجية، يركزون في نقاشهم على واقع وآفاق التطور لهذه الصناعة في المنطقة.

وستُعقد الجلسة الثالثة بعنوان «مغيّرو قواعد اللعبة في سوق الحديد والصلب العالمية»، يشارك فيها خمسة متحدثين من بينهم ممثلون عن الاتحاد الدولي للحديد، واتحاد الحديد الهندي، وشركة باوستيل أوربا ومقرها ألمانيا، وشركة حديد تركية، أما المتحدث الخامس فهو شريك أعلى لشركة ماكينزي العالمية.

فيما ستكون الجلسة الرابعة والأخيرة في ثاني أيام المؤتمر بعنوان «سلاسل الإمداد والطاقة والمواد الخام»، وسيتحدث فيها 6 متحدثين، 3 منهم سعوديون بينهم وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للخدمات اللوجستية لؤي مشعبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير، و3 من الرؤساء التنفيذيين لشركات حديد خليجية ودولية.

وسيُختتم اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي، يتناول فيها أبرز ما دار من مناقشات جلسات العمل والحوارات في ذلك اليوم.

وفي اليوم الثالث والختامي للمؤتمر يلقي الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر كلمة، ثم سيلقي رئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي كلمة افتتاح المؤتمر في يومه الختامي.