اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلاء جلالته عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة الى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رئيس الكومنولث بمناسبة اعتلاء جلالته عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى .

وأكد سموه في البرقية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات التاريخية التي تربطها مع المملكة المتحدة.

كما أعرب سموه عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالة الملك تشارلز الثالث كل التوفيق والسداد لمواصلة التطور والتنمية التي تشهدها المملكة المتحدة والمضي قدماً على خطى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية التي أرست دعائم المملكة الحديثة وتحقيق طموحات وتطلعات شعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.

وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين العائلتين المالكتين والشعبين الصديقين ، مؤكداً سموه حرص مملكة البحرين على تطوير هذه العلاقات التاريخية المشتركة وترسيخها بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على كافة الأصعدة والمستويات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين .

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