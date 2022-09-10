اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يشارك نادي كيرالا احتفالهم بمرور 75 عاماً على التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجهورية الهند الصديقة، مؤكداً حرص حكومة مملكة البحرين على استمرار تطور وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح والأهداف المنشودة، ومنوهاً في السياق ذاته بدور الجالية الهندية وخبراتها العلمية والمهنية المتنوعة في العديد من المجالات التنموية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه نادي كيرالا سماجم في مملكة البحرين، بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس النادي، و50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحضور سعادة وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، السيد بيوش شريفاستاف، ورئيس النادي، السيد بي في رادها كرشنا، وعدد من الشخصيات والفعاليات من الجنسية الهندية.

وأعرب الوزير العصفور عن خالص تهانيه لنادي كيرالا، مشيداً بالدور الاجتماعي الذي يقوم به في مملكة البحرين على مدى سنوات، عبر الأنشطة والبرامج التعريفية بثقافة البلدين، ومشاركته النادي في مختلف المناسبات في ظل ما تنعم به البحرين من التسامح والتعايش.