محلل الطقس العقيل: الحرارة بدأت في الانخفاض.. والرطوبة مستمرة على السواحل الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة خاصة الصغرى، بدأت في الانخفاض بشكل تدريجي على بعض مناطق المملكة، فيما تظل نسبة الرطوبة مرتفعة على السواحل الغربية.

وأوضح العقيل لقناة الإخبارية، أن درجات الحرارة الصغرى اليوم السبت في أبها وخميس مشيط وصلت إلى 17 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة الصغرى على معظم المدن الشمالية، ما بين 22 – 25 درجة مئوية.

وأضاف محلل الطقس، أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ستكون نسب الرطوبة عالية على السواحل الغربية للمملكة، خاصة سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار العقيل إلى أن درجات الحرارة قبل شهر كانت أعلى من الوقت الحالي بكثير، وأن فصل الخريف سيدخل فلكيًّا يومي 22/23 سبتمبر الجاري، وتبدأ حينها درجات الحرارة في الانخفاض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.