مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان، وستاد بريست 29، ضمن منافسات الأسبوع الـ 7 من بطولة الدوري الفرنسي، على الملعب البلدي في تولوز.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي

وقبل مواجهة الليلة بين باريس سان جيرمان وستاد بريست الآن مباشر تويتر، يحتل الفريق الباريسي المركز الثاني بالدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، خلف المتصدر نادي لانس الذي يجمع 17 نقطة.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

في حين يحتل ستاد بريست 29 المركز السابع عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصد 5 نقاط فقط، بواقع فوز واحد، وتعادلين، و3 خسائر.

ومن المنتظر أن يدخل باريس سان جيرمان بمواجهة ستاد بريست، وعينه على الثلاث نقاط فقط، نظرًا للفوارق الفنية الهائلة بين كتيبة الفريقين وخصوصا الثلاثي الباريسي الناري ميسي، ونيمار، ومبابي.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست ، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 2.