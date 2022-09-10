ضبط 7 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا بمنطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم أكثر من (56) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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