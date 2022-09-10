برعاية رئيس الجامعة الإسلامية.. جائزة متون تحتفل بالمشاركين في دورتها الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - تقيم جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن – رحمه الله- للمتون العلمية بالجامعة الإسلامية احتفالًا لتكريم الفائزين في دورتها الخامسة، برعاية كريمة من سمو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور: ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/2/1444ه الموافق 13/9/2022م.

وتخدم الجائزة طلبة العلم بكافة مستوياتهم في فروعها الثلاثة، ففي فرعها الأول تهدف إلى إتقان المتون العلمية من خلال رسم خطط للحفظ متوافقة مع المناهج الأكاديمية للطلاب بالجامعة، بينما يهدف فرعها الثاني إلى تأصيل المتون العلمية من خلال شرحها بطرق عصرية مبتكرة وتطبيقات عملية، أما فرع الجائزة الثالث وهو أوسعها فيسعى إلى إثراء مكتبة المتون العلمية بتحقيقات نافعة وابتكارات تخدم المتون العلمية وطلابها.

وعلى مدى دوراتها الخمس، أفادت الجائزة أكثر من 10.237 طالباً وباحثاً، من 120 دولة حول العالم، وزع عليهم أكثر من 22.100 متن علمي في 15 فنًا شرعيًا وأدبيًا ولغويًا، ففي الفرع الأول بلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 5.283 طالبا، وفي الفرع الثاني بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4.536 مستفيدًا، وأما الفرع الثالث فقد شارك فيه أكثر من 418 بحثًا، فاز منها 10 أبحاث.

ولا يقتصر نشاط الجائزة على خدمة طلاب العلم فقط، حيث شاركت الجائزة في عدد من الفعاليات المجتمعية، وأطلقت مبادرة مسابقة أشبال المدينة والتي شارك فيها أكثر من 450 شبلًا، إضافة لما يقدمه متجر الجائزة من مطبوعات المتون ومتون الصغار، ليساهم في تحقيق رسالة الجائزة ونشرها.

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يذكر أن جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن – رحمه الله- للمتون العلمية ودراساته بالجامعة الإسلامية، كانت قد انطلقت في عام 1438هـ، وتحمل رسالة الإتقان والتأصيل والإثراء في المتون العلمية، وهي تسعى بفضل الله إلى العناية بالمتون العلمية، وتحفز الباحثين والمبدعين على الابتكار والإبداع في طرق عرضها وحفظها ونشرها بين طلبة العلم وغيرهم، كما تهدف إلى تخريج علماء مؤصلين بالمتون العلمية، مواكبين للعصر ولمستجداته.