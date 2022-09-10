رقم صادم.. تعرف على عدد حالات الطلاق بالمملكة في 2022

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور جميل بن ابراهيم الحواس متخصص في علم النفس والصحة النفسية ،إن المملكة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة في المملكة.
تعرف على عدد حالات الطلاق بالمملكة في 2022
وأضاف حواس خلال لقائه ببرنامج “هلا روتانا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن عدد حالات الطلاق في المملكة عام 2010 كانت (9 آلاف) حالة، ارتفعت الأعداد لتسجل (34 ألف) حالة في عام 2011، أمام في عام 2022، تم الوصول إلى أكثر من 60 ألف حالة.
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